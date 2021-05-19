«Братан, деньги пойдут в общак»: мошенник обманул покупателя машины на 300 тысяч рублей

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Москвич заплатил за излишнюю доверчивость более 300 тысяч рублей, став жертвой интернет-мошенника, скрывавшегося под видом продавца автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 19 мая.

27-летний мужчина нашел объявление о продаже автомобиля на одном из популярных сайтов. Молодой человек связался с продавцом по телефону. После разговора последний попросил перевести ему на банковскую карту предоплату в размере 30 тысяч рублей. После этого продавец еще несколько раз обращался к мужчине с просьбой перевести деньги. Видимо, «насытившись», лжепродавец прислал мужчине СМС-сообщение с текстом: «Братан, не обижайся, я сижу в лагере, деньги пойдут в общак». Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

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