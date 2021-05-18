Стало известно, сколько денег похищают мошенники с каждой тысячи рублей

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С каждой тысячи рублей мошенникам удается похитить чуть больше копейки. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

По его словам, этот показатель гораздо меньше аналогичного показателя в среднем в европейских странах.

Зубарев отметил, что в 2020 году кибермошенники похитили почти десять миллиардов рублей. Это на 52 процента больше, чем в 2019 году, сообщает РИА Новости.

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