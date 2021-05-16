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Россиянам рассказали, как одной фразой определить телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали, как одной фразой определить телефонных мошенников

Кирилл Николаев

Общество

Во время разговора телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников полиции. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, как с помощью одной фразы определить злоумышленников.

По его словам, существует очень маленькая вероятность того, что человеку позвонят из силовых ведомств для уточнения его личных данных. В связи с этим нужно выяснить, кто вообще звонит.

— Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, — приводит слова Игнатова радио Sputnik.

Он отметил, что мошенников также может выдать просьба прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то значит, речь не шла о мошенниках. Игнатов добавил, что злоумышленники могут отвечать на вопросы и напирать на то, что их требования нужно выполнить немедленно. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда необходимо прибыть.

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