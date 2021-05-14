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Эксперт предупредил о мошенничестве при оплате проезда в метро через Face Pay
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт предупредил о мошенничестве при оплате проезда в метро через Face Pay

Ростислав Зубков

Технологии

Мошенники могут попытаться обхитрить систему Face Pay, которую планируют внедрить в работу московского метро. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Ранее власти города сообщили, что до конца 2021 года на всех станциях столичной подземки появится новый способ оплаты проезда. Система под названием Face App будет сканировать лица пассажиров и списывать средства за полторы секунды. При этом не нужно будет использовать ни билеты, ни карточки, ни телефон.

Комментируя предстоящее нововведение, Лукацкий допустил возникновение нового вида мошенничества. По мнению эксперта, аферисты могут попытаться раздобыть маску с лицом другого человека, чтобы проходить через турникеты за чужой счет.

— Это вполне реальная ситуация, хоть и эпизодичная. На первых порах мошенники будут экспериментировать с этими шутками, но большого количества мошенничества именно на проходе к транспорту не будет, — сказал собеседник «ВМ».

Он уточнил, что успех борьбы с такими мошенниками зависит в том числе от системы распознавания лиц, ее защищенности и работы алгоритмов.

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