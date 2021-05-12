Листок, снежок и номер-перевертыш: на какие уловки идут водители, чтобы уйти от штрафов

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Опытные водители имеют в своем арсенале несколько козырей, с помощью которых они пытаются избежать штрафов при нарушении ПДД. На какие уловки идут такие автовладельцы и что за это грозит, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, уловок как таковых осталось не очень много, за что нужно сказать спасибо камерам фото- и видеофиксации. И даже раньше, говорит собеседник «ВМ», когда были только дорожные инспекторы, с ними можно было разве что «договориться», но не обмануть.

— Да он тебя знает как облупленного! Что ему твои слова! — с иронией отметил Субботин. — С человеком говоришь только на уровне предложений: «Я не я! И хата не моя!».

Листочек, снежок и номер-перевертыш

Тем не менее даже беспристрастные камеры уязвимы, этим пользуются недобросовестные водители. По словам автоэксперта, многие автовладельцы осознанно скрывают номер своей машины, чтобы камера не могла опознать автомобиль.

— Камере все равно, какой у тебя номер — грязный, не грязный. Ей достаточно, что он выпуклый, и все. Но если целиком его залепишь, то да, такая уловка есть, — подчеркнул собеседник издания. — Снежком ли ты его залепишь, листочек ли приклеишь, сделаешь ли номер-перевертыш. Популярная хитрость.

Субботин предложил рассмотреть частный случай: на парковку въезжает авто, оттуда выходит человек, прикрепляет листочек на номер (скотчем, например) и спокойно оставляет машину. В Кодексе об административных правонарушениях нет такой статьи, которая говорила бы, что заклеенный номер — это в обход закона, заявил автоэксперт.

— Ни парковщик МАДИ, ни другой какой-либо проверяющий — никто не имеет права отклеить этот листочек. У них нет полномочий касаться чужого имущества, — добавил он.

Антирадар

Помимо этого, некоторые водители хитрят с помощью антирадара. Субботин объяснил, что этот прибор ставится на ветровое стекло и позволяет автовладельцу фиксировать на расстоянии все приборы, измеряющие скорость его передвижения. Специалист назвал это элементом контроля.

— Опытные водители пользуются такой штукой, но не столько чтобы избежать наказания (за превышение скорости на неположенном участке — прим. «ВМ»), сколько чтобы контролировать, где и какая скорость, — сказал собеседник издания. — Ведь иногда знаки висят кое-как: то криво, то косо, то снегом замело, то их вообще нет. Ну вот не было знака о населенном пункте, а его нужно было увидеть, чтобы соблюдать ограничение скорости. Тут тебе и пригодится антирадар.

По словам эксперта, этот прибор также фиксирует сигналы с камер, позволяя понять, где они могут встретиться по пути.

Лимитатор

Третья уловка, по мнению Субботина, настолько прочно вошла в жизнь автовладельцев, что превратилась из хитрости в неотъемлемую часть комфорта за рулем. Как рассказал специалист, сегодня есть спрос на машины с круиз-контролем с ограничителем (лимитатором) скорости.

— Дозировать скорость и все время смотреть на приборную панель бывает трудно, поэтому пользуются такими приборами: поставил ограничение «держать в городе 80 километров в час», давишь на педаль, а машина не ускоряется. И ты едешь спокойно, — говорит эксперт.

Субботин отдельно уточнил, что за попытку скрыть нарушение ПДД (например, заклеив номер листочком) грозит административная ответственность, но не уголовная. Практика показывает, что речь здесь идет по большей части о штрафах на пять тысяч рублей и/или лишении прав, но все зависит от нюансов правонарушения, подчеркнул специалист.

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