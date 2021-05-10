В МВД предупредили о самых распространенных уловках мошенников

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Злоумышленники в настоящее время чаще всего прибегают к трем способам кражи средств с чужих банковских счетов, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как отметили в ведомстве, наиболее распространен вариант, при котором мошенники переводят чужие деньги на собственные счета путем направления в банки распоряжений о перечислении средств.

Нередко преступники используют средства мобильной связи и SIP-телефонии. Злоумышленник звонит потенциальным жертвам, выманивает у них конфиденциальную информацию, а затем тайно проникает в систему дистанционного банковского обслуживания и похищает хранившиеся там деньги.

Третий способ заключается в том, чтобы обманным путем заставить жертву самостоятельно перевести мошеннику деньги.

В МВД подчеркнули, что пострадать от мошеннических действий может каждый, поэтому важно соблюдать правила предосторожности, сообщает ТАСС.

Ранее финансовый консультант назвала безопасные способы хранения денег.

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