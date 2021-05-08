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Финансовый консультант назвала безопасные способы хранения денег
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Финансовый консультант назвала безопасные способы хранения денег

Кирилл Николаев

Общество

Финансовый консультант Алена Никитина рассказала о том, как хранить деньги максимально безопасно и удобно.

По ее словам, чтобы добраться до сбережений, мошенникам достаточно заполучить данные банковской карты. Если вы опасаетесь, что использовали карту при расчетах на каком-то подозрительном сайте, то просто перевыпустите ее. Это один из простых и надежных способов обезопасить денежные средства. Никитина отметила, что карту можно блокировать каждый год.

Специалист также посоветовала держать деньги на разных картах, одну из которых можно будет использовать для онлайн-расчетов. Если с одной картой произошло что-то похожее на мошенничество, то у человека будет страховка в виде другой карты.

Гарантию спокойствия также даст сберегательный счет. Он не предполагает использования банковской карты. Если будет попытка снятия денежных средств с карты, то сберегательный счет в любом случае не будет затронут. Еще одним универсальным способом хранения средств является финансовый резерв.

— Это финансовый резерв в том банке, куда вам проще и ближе дойти ногами, его открыть можно и онлайн, сейчас есть такая возможность. Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта, — цитирует Никитину радио Sputnik.

Она подчеркнула, что открывать финансовый резерв стоит на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше.

Читайте также: Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

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