Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке

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Государство страхует только вклады и счета физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей на общую сумму, не превышающую 1,4 миллиона рублей в одном банке. Об этом рассказал специалист по банковскому сектору Сергей Григорян.

По его словам, страховое возмещение ограничивается этой суммой независимо от того, сколько денег и на каких счетах у вас хранится в определенном банке. Например, у клиента есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад размером 700 тысяч рублей и еще примерно 370 тысяч рублей находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то случится, то человеку выплатят только 1,4 миллиона рублей. При этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы кредитной организации.

— Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона, — цитирует Григоряна агентство «Прайм».

Он добавил, что в некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до десяти миллионов рублей. Это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий. Вышеуказанные 1,4 миллиона войдут в эту сумму, а не будут считаться сверху. Григорян подчеркнул, что срок хранения средств до десяти миллионов рублей не должен превышать трех месяцев.

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