Риелтор объяснил, почему люди стали откладывать покупку жилья

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Руководитель российского офиса одного из британских агентств недвижимости Олег Стволинский прокомментировал информацию о повышении ипотечной ставки крупнейшего банка России. По его словам, это было ожидаемо.

— Недавно Центральный Банк России увеличил ставку рефинансирования. С точки зрения влияния на рынок в целом, не думаю, что повышение ипотечной ставки значительно скажется на экономике, — пояснил Олег Стволинский.

По его словам, люди снова стали откладывать на долгий срок деньги на приобретение недвижимости. Эксперт уточнил, что повышение ставок и комиссий финансовыми учреждениями большой роли не играет, отмечает ИА «НСН».

Как подчеркнул участник рынка недвижимости, прогноз по продажам жилья пока неутешительный, однако и тут есть свои региональные особенности. Например, в Москве складывается ситуация, которая гораздо лучше, чем в регионах, так как здесь задействуют различные проекты и программы по строительству домов.

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