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Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 7 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 7 мая

Полина Долганова

Экономика

Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта. Изменения ожидаются с 7 мая. Об этом сообщили в колл-центре кредитной организации.

Уточняется, что минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке будет составлять 8 процентов, а на вторичном рынке — 8,1 процента.

Если клиенту уже одобрили ипотеку по предыдущей ставке, то она остается прежней и фиксируется на весь этап одобрения, то есть на 90 дней после положительного ответа.

Кроме того, с 7 мая до 30 июня текущего года будет действовать повышенная процентная ставка по акционному вкладу «Дополнительный процент», сообщает РИА Новости.

Ранее юрист рассказал «Вечерней Москве» о «подводных камнях» при оформлении ипотеки. По мнению специалиста, самая распространенная ошибка россиян заключается в нежелании читать кредитный договор или же подписывать его, не понимая сути.

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