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Свыше 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в столице с начала года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Свыше 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в столице с начала года

Анастасия Прохорова

Город

Столица продемонстрировала высокий темп ввода недвижимости. С начала года ввели свыше 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего в январе — апреле в городе построено и введено более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, более 1,6 миллиона «квадратов» пришлось на жилье, — рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, также построено и введено в эксплуатацию 14 объектов социальной инфраструктуры: пять детских садов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортивных объектов и один объект культуры, передает агентство «Москва».

Ранее столичный жилинспектор назвала признаки незаконной перепланировки у соседей. Она подчеркнула, что в подобных случаях соседям стоит обращаться в Мосжилинспекцию, так как все переустройства в квартире нужно согласовывать с ведомством.

Кроме того, эксперты раскрыли три способа взять ипотеку без первого взноса.

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