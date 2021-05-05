Нелегальные постройки снесли на севере Москвы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Новая Ипатовка, 23Ас3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки и одноэтажного строения, незаконно возведенных в Северном административном округе столицы (САО).

На арендованном у города земельном участке площадью 8 580 квадратных метров на улице Новая Ипатовка, владение 23а, строение 3 расположено нежилое двухэтажное здание площадью 1 020,4 квадратных метра, которое впоследствии было реконструировано.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в ходе работ по реконструкции площадь объекта была увеличена за счет возведения незаконной двухэтажной пристройки площадью 800 квадратных метров. Документы на проведение работ не выдавались, участок под строительство и реконструкцию не предоставлялся.

Кроме того, на обследованной территории был обнаружен еще один самострой — отдельно стоящее незаконное строение площадью 110 квадратных метров, используемое в хозяйственных целях.

Арендатор земельного участка принял необходимые меры и снес незаконные постройки, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

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