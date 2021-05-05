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Нелегальные постройки снесли на севере Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Нелегальные постройки снесли на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Новая Ипатовка, 23Ас3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки и одноэтажного строения, незаконно возведенных в Северном административном округе столицы (САО).

На арендованном у города земельном участке площадью 8 580 квадратных метров на улице Новая Ипатовка, владение 23а, строение 3 расположено нежилое двухэтажное здание площадью 1 020,4 квадратных метра, которое впоследствии было реконструировано.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в ходе работ по реконструкции площадь объекта была увеличена за счет возведения незаконной двухэтажной пристройки площадью 800 квадратных метров. Документы на проведение работ не выдавались, участок под строительство и реконструкцию не предоставлялся.

Кроме того, на обследованной территории был обнаружен еще один самострой — отдельно стоящее незаконное строение площадью 110 квадратных метров, используемое в хозяйственных целях.

Арендатор земельного участка принял необходимые меры и снес незаконные постройки, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

Читайте также: Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский: Инспекторы следят за порядком с помощью современных технологий

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