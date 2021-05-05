Нелегальные постройки снесли на севере Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки и одноэтажного строения, незаконно возведенных в Северном административном округе столицы (САО).
На арендованном у города земельном участке площадью 8 580 квадратных метров на улице Новая Ипатовка, владение 23а, строение 3 расположено нежилое двухэтажное здание площадью 1 020,4 квадратных метра, которое впоследствии было реконструировано.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в ходе работ по реконструкции площадь объекта была увеличена за счет возведения незаконной двухэтажной пристройки площадью 800 квадратных метров. Документы на проведение работ не выдавались, участок под строительство и реконструкцию не предоставлялся.
Кроме того, на обследованной территории был обнаружен еще один самострой — отдельно стоящее незаконное строение площадью 110 квадратных метров, используемое в хозяйственных целях.
Арендатор земельного участка принял необходимые меры и снес незаконные постройки, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.
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