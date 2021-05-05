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Бесплатную парковку организовали вместо нелегальной стоянки на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru

Бесплатную парковку организовали вместо нелегальной стоянки на юго-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Грина, вл1к3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автомобильной стоянки, незаконно работавшей в Юго-Западном административном округе столицы (ЮЗАО).

Автостоянку общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров обнаружили в районе Северное Бутово по адресу улица Грина, владение 1 (рядом с корпусом 4). Нарушители без разрешительной документации установили там шлагбаум и пост охраны, а также взимали с автовладельцев плату за стоянку автомобилей.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, решение о демонтаже нелегальной стоянки было принято на окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Юго-Западного административного округа Москвы.

К настоящему времени нарушение устранено, нелегальная автостоянка ликвидирована. На ее месте для жителей района организована бесплатная парковка вместимостью более 140 машино-мест. Теперь на освобожденной территории жители соседних домов могут бесплатно парковать свой транспорт, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости приняла через портал «Наш город» более 200 обращений.

Читайте также: Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский: Инспекторы следят за порядком с помощью современных технологий

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