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Более 200 обращений приняла Госинспекция по недвижимости Москвы через портал «Наш город»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 обращений приняла Госинспекция по недвижимости Москвы через портал «Наш город»

Кирилл Николаев

Город

Более 200 обращений горожан приняла Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы через портал «Наш город» с начала 2021 года. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с января по март было рассмотрено 210 обращений москвичей. По результатам проверки большая часть обращений о возможных нарушениях не получила подтверждения.

В пресс-службе отметили, что все поступившие заявления обязательно рассматриваются и по каждому дается обратная связь. Большинство обращений (96) касалось самовольной установки объектов во дворах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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