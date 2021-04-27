Более 200 обращений приняла Госинспекция по недвижимости Москвы через портал «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 обращений горожан приняла Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы через портал «Наш город» с начала 2021 года. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с января по март было рассмотрено 210 обращений москвичей. По результатам проверки большая часть обращений о возможных нарушениях не получила подтверждения.

В пресс-службе отметили, что все поступившие заявления обязательно рассматриваются и по каждому дается обратная связь. Большинство обращений (96) касалось самовольной установки объектов во дворах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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