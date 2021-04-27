Нелегальную автостоянку снесли на юге Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автомобильной стоянки, незаконно работавшей в Южном административном округе столицы (ЮАО).
Автостоянку нашли на участке общей площадью 10 тысяч квадратных метра в районе Нагатинский затон по адресу улица Затонная, дом 22. Предприниматели огородили земельный участок площадью забором, установили шлагбаум, пост охраны и организовали платную автостоянку.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, правоустанавливающих документов на городскую землю не было. В связи с этим были приняты меры по освобождению территории, платная стоянка ликвидирована, незаконная коммерческая деятельность пресечена.
В настоящий момент металлическое ограждение, шлагбаум и помещение охраны демонтированы, нарушение земельного законодательства устранено. Обеспечен свободный доступ на земельный участок: теперь жители могут бесплатно припарковать свой автомобиль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что две незаконные постройки демонтировали в столичном районе Люблино.
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