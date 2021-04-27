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Нелегальную автостоянку снесли на юге Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Нелегальную автостоянку снесли на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Затонная улица, 22 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автомобильной стоянки, незаконно работавшей в Южном административном округе столицы (ЮАО).

Автостоянку нашли на участке общей площадью 10 тысяч квадратных метра в районе Нагатинский затон по адресу улица Затонная, дом 22. Предприниматели огородили земельный участок площадью забором, установили шлагбаум, пост охраны и организовали платную автостоянку.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, правоустанавливающих документов на городскую землю не было. В связи с этим были приняты меры по освобождению территории, платная стоянка ликвидирована, незаконная коммерческая деятельность пресечена.

В настоящий момент металлическое ограждение, шлагбаум и помещение охраны демонтированы, нарушение земельного законодательства устранено. Обеспечен свободный доступ на земельный участок: теперь жители могут бесплатно припарковать свой автомобиль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что две незаконные постройки демонтировали в столичном районе Люблино.

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