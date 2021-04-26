Две незаконные постройки демонтировали в столичном районе Люблино
Владелец двух нелегальных пристроек в районе Люблино добровольно их демонтировал. Об этом сообщили в столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в понедельник, 26 апреля.
— К административно-торговому зданию на улице Верхние Поля, дом 53, корпус 2, незаконно были пристроены две одноэтажные стеклянные входные группы общей площадью 100 квадратных метров. Объекты были возведены без разрешительной документации и прав на землю, — рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.
В итоге нарушитель ликвидировал самострой и вывез строительный мусор, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что незаконную парковку ликвидировали на юге Москвы.
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