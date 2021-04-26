Незаконную парковку ликвидировали на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Затонная улица, 22 Карта всех событий

Самострой на участке земли в районе Нагатинский Затон превратили в бесплатную парковку на 100 мест. Об этом сообщили в столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в понедельник, 26 апреля.

— Не имея правоустанавливающих документов на городскую землю, предприниматели огородили земельный участок площадью десять тысяч квадратных метров забором, установили шлагбаум, пост охраны и организовали платную автостоянку. В связи с этим были приняты меры по освобождению территории, платная стоянка ликвидирована, незаконная коммерческая деятельность пресечена, — рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Теперь жители домов рядом с улицей Затонной, 22, смогут бесплатно припарковать свой автомобиль.

Ранее сообщалось о том, что 12 новых социальных объектов появится в Москве.

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