Двенадцать новых социальных объектов появится в Москве
Столица с начала 2021 года предоставила 13 земельных участков для строительства 12 социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Их площадь составляет 11,4 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, город каждый год возводит за счет бюджетных средств большое число социальных объектов.
— Для таких проектов город предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры, — сказал заммэра.
Он отметил, что в Москве будут построены образовательные учреждения, пожарные депо, административные здания, центры соцобслуживания.
Помимо этого, будет организовываться и сопутствующая инфраструктура. Рабочие будут переносить и прокладывать коммуникации, создавать парковки, подъездные дороги и заниматься благоустройством территории, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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