Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двенадцать новых социальных объектов появится в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Двенадцать новых социальных объектов появится в Москве

Виктория Родимкина

Город

Столица с начала 2021 года предоставила 13 земельных участков для строительства 12 социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Их площадь составляет 11,4 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город каждый год возводит за счет бюджетных средств большое число социальных объектов.

— Для таких проектов город предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры, — сказал заммэра.

Он отметил, что в Москве будут построены образовательные учреждения, пожарные депо, административные здания, центры соцобслуживания.

Помимо этого, будет организовываться и сопутствующая инфраструктура. Рабочие будут переносить и прокладывать коммуникации, создавать парковки, подъездные дороги и заниматься благоустройством территории, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Владимир Ефимов: Приборостроительный завод расширит производство

социальные объектыВладимир Ефимовстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в