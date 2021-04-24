Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Ефимов: Приборостроительный завод расширит производство
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов: Приборостроительный завод расширит производство

Василиса Чернявская 

Город

Приборостроительный завод — НПП «ЭЛЕМЕР» более чем вдвое увеличит площадь своих производственных помещений в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Научно-производственное предприятие уже практически 30 лет работает на энергетическом рынке. Оно специализируется на разработке и производстве контрольно-измерительных приборов и автоматики.

— Завод реконструирует корпуса, расположенные в городе Зеленограде. После модернизации площадь его производственных помещений увеличится более чем в два раза и составит почти 40 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, в реализацию данного проекта компания планирует инвестировать 200 миллионов рублей. Этот шаг позволит нарастить мощности предприятия и создать более 60 новых рабочих мест

В 2020 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал предприятию льготный заем на развитие производства.

— Средства в размере 100 миллионов рублей были предоставлены сроком на три года по льготной ставке — два процента годовых. Компания направила льготный заем на пополнение запасов сырья и материалов, что позволило ей обеспечить этими ресурсами текущее производство, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Он также уточнил, что в 2019 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение существенных налоговых преференций.

Добавляется, что завод серийно производит датчики давления и термопреобразователи, функциональную аппаратуру и метрологическое оборудование, предназначенные для измерения, регистрации и контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня. Продукция поставляется на российский рынок средств автоматизации, а также экспортируется за рубеж — в страны Европы и Азии.

Читайте также: Московские промышленники смогут получить льготные займы по упрощенной процедуре

Владимир ЕфимовМосквазаводы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в