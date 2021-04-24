Владимир Ефимов: Приборостроительный завод расширит производство

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Приборостроительный завод — НПП «ЭЛЕМЕР» более чем вдвое увеличит площадь своих производственных помещений в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Научно-производственное предприятие уже практически 30 лет работает на энергетическом рынке. Оно специализируется на разработке и производстве контрольно-измерительных приборов и автоматики.

— Завод реконструирует корпуса, расположенные в городе Зеленограде. После модернизации площадь его производственных помещений увеличится более чем в два раза и составит почти 40 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, в реализацию данного проекта компания планирует инвестировать 200 миллионов рублей. Этот шаг позволит нарастить мощности предприятия и создать более 60 новых рабочих мест

В 2020 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал предприятию льготный заем на развитие производства.

— Средства в размере 100 миллионов рублей были предоставлены сроком на три года по льготной ставке — два процента годовых. Компания направила льготный заем на пополнение запасов сырья и материалов, что позволило ей обеспечить этими ресурсами текущее производство, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Он также уточнил, что в 2019 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение существенных налоговых преференций.

Добавляется, что завод серийно производит датчики давления и термопреобразователи, функциональную аппаратуру и метрологическое оборудование, предназначенные для измерения, регистрации и контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня. Продукция поставляется на российский рынок средств автоматизации, а также экспортируется за рубеж — в страны Европы и Азии.

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