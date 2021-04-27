Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский: Инспекторы следят за порядком с помощью современных технологий

Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский / Фото: предоставлено пресс-службой Госинспекции по недвижимости города Москвы

В этом году Госинспекции по недвижимости города Москвы исполняется 15 лет. Об особенностях работы, любопытных фактах и планах на будущее «Вечерней Москве» рассказал начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.

— Владислав Анатольевич, в чем сегодня состоит перечень задач Госинспекции по недвижимости, какие вопросы решает ведомство?

— Основная наша задача — контролировать, чтобы земли и объекты недвижимости на территории Москвы использовались в рамках закона и по прямому назначению. Поэтому чаще всего и не без основания наше ведомство связывают с выявлением самостроев и борьбой с ними. Но в рамках этих основных задач у нас есть ряд других, смежных функций. Так, 1 апреля в Москве официально начался сезон работы летних кафе.

Порядок их установки контролирует именно Госинспекция по недвижимости. В зимний период фокус мониторинга меняется: наши специалисты следят уже за соблюдением требований к установке елочных базаров. Такие полномочия возложены на нас неслучайно: и летние веранды, и елочные базары относятся к нестационарным торговым объектам, которые также в зоне нашей ответственности.

Помимо борьбы с самостроем, с прошлого года мы стали работать со строениями, находящимися в неудовлетворительном аварийном состоянии — так называемыми ветхими объектами. Наша работа заключается в том, что мы выявляем такие постройки, и в тесном взаимодействии с их правообладателями. Мы решаем, что делать дальше — восстановить или демонтировать. Здесь важно подчеркнуть, что планы мероприятий в отношении каждого такого строения тщательно прорабатываются совместно с соответствующими ведомствами.

— Есть ли какие-то функции, которые добавились совсем недавно?

— Еще одна новая функция добавилась в прошлом году: мы получили полномочия по предупреждению COVID-19 и контролю за соблюдением социальной дистанции. Поэтому в течение пандемии наши инспекторы также регулярно проверяют торговые и бизнес-центры, салоны косметических услуг, организации в сфере физкультуры и спорта и другие объекты, входящие в нашу компетенцию. И это принесло свои плоды: мы видели, что в целом учреждения стали тщательнее соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Взгляд с квадрокоптера

— А как именно выявляются нарушения, например самострой?

— Раньше всю подведомственную территорию специалисты инспектировали лично, обследуя объекты визуально. Это был достаточно трудоемкий процесс. Последние годы значительная часть этой работы выполняется автоматизированно, что позволяет нашим специалистам работать с уже предварительно обработанной информацией.

Например, для выявления признаков нарушений ведомство широко использует квадрокоптеры самого широкого спектра применения, камеры городского видеонаблюдения, специальные программные алгоритмы, которые сопоставляют и анализируют данные информационных систем, технологии искусственного интеллекта и другие современные разработки.

— И какой «штат» дронов у вас задействован?

— В арсенале Госинспекции по недвижимости 25 квадрокоптеров, и каждый третий самострой сегодня выявляется именно беспилотником. Представьте: за один день коптер при фотосъемке способен исследовать до двух квадратных километров территорий, что, конечно, невозможно при обычном пешем обходе.

Показательно, что в прошлом году почти полторы тысячи нарушений или порядка 40 процентов от всех выявленных нарушений, связанных с использованием объектов недвижимости и земель на территории Москвы, были выявлены с помощью квадрокоптеров, программных алгоритмов и прочих технологий. И уже в этом году мы планируем довести автоматизированное выявление нарушений до 60 процентов.

— А нет ли соперничества инспекторов с машиной в части выполнения одной и той же работы? Не повышает ли это риск сокращения штата?

— Ни в коем случае. У них совершенно разные роли: задействованные технологии позволяют снять с инспектора часть рутинной работы по выявлению признаков нарушений и больше сфокусироваться на экспертной оценке, ответственность за которую не может взять на себя машина. Таким образом, требования к более высокой компетенции инспектора делают его еще более ценным и востребованным специалистом.

Виртуальная реальность

— Такая синергия навыков инспекторов и технологий должна вывести процесс выявления самостроя на новый уровень. Владислав Анатольевич, а как это выражено в результатах прошлого года? Сколько объектов самовольного строительства было выявлено и демонтировано в прошлом году и с начала этого?

— За прошлый год в Москве было выявлено и демонтировано более 2 тысяч объектов самовольного строительства, в результате чего от самостроя была освобождена площадь порядка миллиона квадратных метров. С начала этого года на территории столицы Госинспекция по недвижимости выявила 416 объектов самовольного строительства, при этом демонтировано 476 самостроев, включая ранее выявленные. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было, соответственно, выявлено 396 и демонтировано 328 самостроев.

К слову, наше активное взаимодействие с арендаторами и собственниками подобных объектов дает свои плоды: более половины из них в итоге демонтируется в добровольном порядке.

— Цифры внушительные. Но даже с учетом применения технологий мониторинг такого мегаполиса, как Москва, требует определенной квалификации от людей. Ваши сотрудники проходят какое-то обучение?

— Мы активно интегрируем современные технологии не только во внешние, но и во внутренние процессы нашей инспекции. Например, недавно запустили обучение сотрудников с помощью виртуальных тренажеров. Применение такой технологии позволяет воссоздать условия, приближенные к реальной работе инспекторов, отработать некоторые навыки, в том числе и чисто профессиональные.

Что касается арсенала специалистов ведомства, который они используют непосредственно в рабочих условиях, то стоит упомянуть об электросамокатах, которыми мы снабдили в 2020 году наших инспекторов в Центральном административном округе. Они имеют компактные размеры, хорошую маневренность и позволяют без особых усилий преодолевать значительные расстояния, что существенно экономит время. Благодаря им удалось в десять раз увеличить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов.

В этом году с началом теплого сезона мы планируем использовать электросамокаты и в других административных округах Москвы.

Детский городок на месте опасного самостроя

— А что есть еще в арсенале у инспекторов?

—В ближайших планах Госинспекции по недвижимости — обеспечить инспекторов портативными видеорегистраторами. Это поможет повысить прозрачность проведения обследования территорий и даст возможность контролировать соблюдение всех требований, а также защитить инспекторский состав от возможных противоправных посягательств.

Инспекторы Госинспекции по недвижимости по Центральному административному округу Денис Чучунов (слева) и Михаил Мигалин во время утреннего рейда. Пилотный проект по использованию электросамокатов для передвижения по территории они считают удачным / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Подчеркну, что трансляция с регистраторов будет доступна только определенному кругу сотрудников ведомства, наделенных соответствующими правами.

— Электросамокаты, квадрокоптеры, виртуальные тренажеры — все это совершенно разрушает привычный стереотип о госструктуре как о весьма консервативном органе. Да и девиз вашего ведомства: «Мы формируем новый облик Москвы». Какая роль у Госинспекции по недвижимости в формировании архитектурного облика города?

— Очевидно, что незаконно и ни к месту возведенные постройки портят архитектуру столицы. Также нельзя забывать, что самовольное возведение зданий и строений никем не контролируется и часто происходит с нарушением элементарных строительных норм и правил: например, меняется конфигурация здания, иначе распределяется нагрузка, не предусмотренная проектом.

— Это же может привести к трагедии?

— Самострои часто становятся объектами, представляющими реальную угрозу жизни и здоровью горожан. Но в наших силах предотвратить несчастные случаи, своевременно выявляя и устраняя подобные опасные самострои.

— А к этому перечню относятся заброшенные постройки?

— Как раз значительную долю незаконных объектов составляют заброшенные постройки. Они, кстати, нередко являются очагами криминогенной обстановки. Еще одна довольно распространенная история — захламление территорий рядом с объектами самовольного строительства.

То есть самострой вредит всему городу, нарушает права горожан, наносит ущерб социальной сфере, экологии, окружающим памятникам старины и культуры. Поэтому целенаправленная борьба с такими постройками и очагами захламления вокруг них способствуют тому, что город становится только чище, красивее, безопаснее.

— Владислав Анатольевич, а что делают с освобожденными территориями после сноса самостроя? На их месте появляются какие-то новые объекты?

— Освобожденная территория становится доступна для дальнейшего благоустройства, строительства важных, в том числе социальных объектов. В этом случае открываются новые возможности для градостроительного развития, а значит, стимулирования городской экономики.

К примеру, в районе Коптево на месте демонтированного самостроя площадью более 127 квадратных метров оборудовали новый детский городок. Также здесь появились сквер и новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена. Также был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты.

— Какие последние примеры выявленных незаконных строений можете назвать?

— В середине апреля Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное использование земельного участка на улице Зорге. Три постройки общей площадью 111 квадратных метров были возведены без разрешительной документации и прав на земельный участок. Объекты не были поставлены на технический и кадастровый учеты, право собственности на них не было зарегистрировано. Помимо этого, земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, а разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись. Организация самовольно использовала эту территорию и занималась там коммерческой деятельностью. Тогда нами были приняты меры по ликвидации этого самостроя.

Другой пример. В Войковском районе демонтирована незаконная двухэтажная постройка. Объект не был поставлен на технический и кадастровый учеты, право собственности не зарегистрировано. За использование земельного участка с нарушением требований к оформлению документов нарушитель привлечен к административной ответственности. Приняты меры по освобождению участка и сносу незаконного строения. Или еще: по требованию Гос инспекции по недвижимости на улице Ижорской демонтированы незаконные складские ангары площадью 330 квадратных метров. Нелегальные строения были выявлены с помощью квадрокоптера.

— А куда могут обратиться горожане, если видят незаконную постройку?

— Обратиться в Госинспекцию по недвижимости можно по телефону горячей линии +7 (495) 539-37-00. Также жители могут сообщить о проблеме в управу района столицы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств. Освобожденные территории благоустраивают. За один день беспилотник способен исследовать до 300 тысяч квадратных метров территории при построении 3D-модели исследуемого участка и до 2 квадратных километров при фотосъемке района столицы.

Госинспекция по недвижимости провела инвентаризацию более 100 тысяч земельных участков в Новой Москве, на которых возведены объекты индивидуального жилищного строительства. Специалисты выявили более 28 тысяч объектов, сведения о правовом статусе которых отсутствуют в Едином госреестре недвижимости.

ДОСЬЕ

Владислав Анатольевич Овчинский в 2010 году с отличием окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета.

Работал в Москонтроле, УФАС по Москве, Департаменте городского имущества города и Главном контрольном управлении столицы — занимался вопросами контроля в сфере закупок, планирования и координации контрольной деятельности, мониторингом деятельности органов исполнительной власти по возврату задолженности перед бюджетом города Москвы.

Также в его служебные обязанности входили оценка эффективности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной власти, подведомственных им госучреждений и унитарных предприятий, возбуждение и рассмотрением дел об административных правонарушениях в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Женат, воспитывает дочь.

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