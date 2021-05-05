Юрист рассказал о «подводных камнях» при оформлении ипотеки

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Каждый россиянин должен максимально взвешенно отнестись к оформлению ипотеки, поэтому в данном вопросе жителям нашей страны следует знать все подводные камни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Антон Пономарев.

По мнению специалиста, самая распространенная ошибка россиян в том, что они не читают кредитный договор или же подписывают его, не понимая сути. На этапе изучения документа, помимо информации о сроках кредита и процентной ставки, нужно акцентировать внимание и на виде платежа (аннуитетный или дифференцированный), пояснил эксперт. Но лучше всего, по его словам, проверять бумаги вместе с опытным специалистом. Как дополнил юрист, еще один нюанс связан со сроком, на который взята ипотека.

— Во избежание форс-мажора лучше взять ипотеку на максимально большой срок и при каждой возможности гасить долг с опережением, оставляя «запас прочности» вашего семейного бюджета, — сказал Пономарев.

Также специалист порекомендовал отказаться от получения займа в иностранной валюте из-за нестабильности курса рубля. Помимо вышесказанного, россиянам не стоит забывать, что ипотека — это форма залога недвижимости, напомнил юрист. Так что при неисполнении кредитных обязательств банк имеет право продать квартиру, чтобы погасить долг. Остаток денег возвращается заемщику, но, по словам эксперта, такие квартиры продаются по цене ниже рыночной, поэтому итоговая сумма возврата будет несущественной.

— Также изучите все предусмотренные законом субсидии и льготы, на которые можете претендовать в связи с приобретением квартиры с использованием ипотечных средств. Зачастую люди ошибочно думают, что кроме материнского капитала им ничего не положено. Например, государством предоставляется субсидия для снижения процентов по ипотеке до пяти процентов семьям, у которых родился второй и последующие дети при условии приобретения квартиры у застройщика. Единожды в жизни возможно получить налоговые вычеты в размере 13 процентов (но не более 260 тысяч рублей) от суммы приобретенного жилья и уплаченных ипотечных процентов в счет ранее выплаченных налогов, — добавил юрист.

Собеседник «ВМ» заключил, что жителям нашей страны не стоит забывать и о возможности рефинансирования ипотеки в случае понижения ключевой ставки Центрального банка России.

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