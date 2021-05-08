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Дана Борисова разоблачила группу мошенников в аэропорту Пулково
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова разоблачила группу мошенников в аэропорту Пулково

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова опубликовала в соцсетях видеоролик, снятый ею в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. На видео она рассказала, что помогла полиции задержать группу мошенников, орудующих на входе в аэровокзал.

По словам Борисовой, несколько молодых людей выпрашивали у посетителей аэропорта деньги, которые якобы им были нужны на билет в Ханты-Мансийск. К самой телеведущей с этой просьбой они обращались трижды.

— Я решила проявить свою гражданскую позицию. Вызвала полицию. Потому что только что на моих глазах они ограбили бабушку. Бабушка им из пенсии дала тысячу рублей, — рассказала Борисова в Instagram-аккаунте, запечатлев момент проверки документов полицейскими у подозрительных граждан.

Телеведущая призналась, что ей пришлось задержаться, чтобы дать свидетельские показания правоохранителям для протокола в линейном отделе МВД.

«Где Дана — там и справедливость»; «Спасибо, избавили Пулково от непонятных людей!»; «Молодец Дана, уважаю»; «Дане как «внештатной сотруднице» низкий поклон», — поддержали знаменитость фолловеры в комментариях.

Ранее Дана Борисова откровенно рассказала о психологических проблемах дочери Полины.

Читайте также: Дана Борисова объяснила, почему Стас Пьеха до сих пор считает ее наркоманкой

мошенникиаэропорт ПулковоДана Борисова
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