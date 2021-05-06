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«Вчера дочь уже не резала себя»: Дана Борисова рассказала о психологических проблемах ребенка
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Вчера дочь уже не резала себя»: Дана Борисова рассказала о психологических проблемах ребенка

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о психологических проблемах дочери Полины.

По словам ведущей, 13-летняя Полина борется с паническими атаками и регулярно причиняет вред своему здоровью.

— Я сегодня хотела зайти в ванную, а Полина опять там закрылась. Я давай ломиться. Открывает — вроде опять царапала себя. Но с другой стороны я уже не достаю из-под кровати кровавые полотенца, — рассказала звезда в интервью WomanHit.

Она отметила, что причина такого поведения дочери заключается в проблемах в семье.

— Такое дебильное поведение, когда годами не общаются из-за каких-то обид, очень ранит ребенка. Девочке нужно внимание, и она его так привлекает, — добавила Борисова.

Напомним, дочь Полина родилась в браке телеведущей с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2007 году.

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