«Вчера дочь уже не резала себя»: Дана Борисова рассказала о психологических проблемах ребенка

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о психологических проблемах дочери Полины.

По словам ведущей, 13-летняя Полина борется с паническими атаками и регулярно причиняет вред своему здоровью.

— Я сегодня хотела зайти в ванную, а Полина опять там закрылась. Я давай ломиться. Открывает — вроде опять царапала себя. Но с другой стороны я уже не достаю из-под кровати кровавые полотенца, — рассказала звезда в интервью WomanHit.

Она отметила, что причина такого поведения дочери заключается в проблемах в семье.

— Такое дебильное поведение, когда годами не общаются из-за каких-то обид, очень ранит ребенка. Девочке нужно внимание, и она его так привлекает, — добавила Борисова.

Напомним, дочь Полина родилась в браке телеведущей с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2007 году.

Читайте также: Волочкова пообещала поклонникам показать своего возлюбленного на телевидении