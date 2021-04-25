«Нужно было выплеснуть напряжение»: изрезанную дочь Даны Борисовой отправили лечиться домой

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13-летняя Полина уже чувствует себя «прекрасно и хохочет». Дочери известной телеведущей после инцидента со скорой поставили диагноз «подростковый невроз». Как пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» сама Дана Борисова, врачи заверили ее, что девочка в госпитализации не нуждается.

Телезвезда о случившемся

Накануне стало известно, что 22 апреля вечером у дочери Даны Борисовой случилась паническая атака. Как рассказала «ВМ» телеведущая, в этот день она была на съемках в Санкт-Петербурге, поэтому Полина сама вызвала скорую. Помимо неконтролируемого приступа страха, у девочки также обнаружили многочисленные порезы на руках и ногах. Эти увечья дочь знаменитости ранее нанесла себе сама.

— Сейчас Полина чувствует себя прекрасно, хохочет, пошла вот с подружками гулять. В тот день я успела поменять билеты и уже где-то в 23 часа приехала в Морозовскую больницу. Там мне сказали, что это подростковый невроз и она не нуждается в госпитализации. Мы поехали домой сразу. Полина все это время не прекращала работать с психологом, сейчас подключили еще одного. Сейчас у 13-летних подростков резать себя — это очень модная тема. Они все смотрят это аниме, там такое подробно описывается. Также новое веяние: они в группах подростковых состоят и все это мусолят, — поделилась Борисова.

По словам звезды, у них с дочерью очень теплые и близкие отношения, но после инцидента Полина несколько дней не хотела с ней говорить. Сейчас у них снова идиллия, заверила «ВМ» собеседница. Телеведущая уже свозила подростка к детскому психиатру и психологу. Врач прописал Полине небольшую дозу лекарств, но принимать их она пока не будет, заключила Борисова. Звездная родительница также подметила, что причиной панических атак и неконтролируемого поведения Полины является ее отец. У девочки сложные отношения с ним.

— Ей нужно было выплеснуть напряжение. У нее с папой никаких отношений сейчас нет. И хоть она хорохорится, что не переживает, на самом деле страшно переживает. Специалисты говорят, что ей крайне необходимо наладить с ним общение. После нового года они с папой виделись дважды, и оба раза он говорил ей гадости. Мы живем весьма рядом, и бывает, что она ходит и ищет его. Отец слышал про случившееся, написал Поле и пообещал кроссовки купить. И пропал после этого. Ничего мы так и не увидели. Поля предложила ему встретиться в кафе, а он слился, — добавила телеведущая.

Мнение психолога

Как утверждает Дана Борисова, специалисты заверили ее, что действия Полины — это не суицидальное поведение. По их мнению, таким способом девочка лишь пытается перенести душевную боль в физическую. Как прокомментировала «ВМ» детский и семейный психолог Наталья Наумова, подобное поведение у подростков всегда связано с аутоагрессией.

— То есть ребенок очень зол на какую-то ситуацию, но не может ответить агрессией в адрес кого-то, соответственно, наносит вред себе. Он не знает, как в безопасном варианте выплеснуть эту агрессию. Часто именно подростки такое делают. Ведь они понимают, что бить других — это чревато последствиями, и поэтому боятся другому нанести увечья. Так что причиняют боль себе и дальше смотрят на реакцию родителей. Они неосознанно понимают, что тем самым привлекают к себе внимание. Осознанно им, конечно, неприятно втягивать в это родителей, — пояснила специалист.

По словам психолога, порезы на теле — всегда «тревожный звоночек» для взрослых. Если они проигнорируют его, то через какое-то время это может вылиться в следующий шаг ребенка: попытку суицида. Чтобы этого не произошло, по мнению эксперта, нужно выстраивать с подростком доверительные отношения и делиться друг с другом своими чувствами и переживаниями.

— Здесь очень важно не осудить ребенка, а поговорить и разделить эти чувства с ним, поискать пути решения проблемы. Всегда нужно не ругать, а узнать причину такого поведения и поддержать, — заключила детский и семейный психолог.

При таких «опасных звоночках» также очень важно комплексно подходить к проблеме и сначала показать ребенка психиатру, порекомендовала Наталья Наумова. После стоит подключить и психолога.

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