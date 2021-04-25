Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Нужно было выплеснуть напряжение»: изрезанную дочь Даны Борисовой отправили лечиться домой
22.jpg

«Нужно было выплеснуть напряжение»: изрезанную дочь Даны Борисовой отправили лечиться домой

Юлия Евграфова

Общество

13-летняя Полина уже чувствует себя «прекрасно и хохочет». Дочери известной телеведущей после инцидента со скорой поставили диагноз «подростковый невроз». Как пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» сама Дана Борисова, врачи заверили ее, что девочка в госпитализации не нуждается.

Телезвезда о случившемся

Накануне стало известно, что 22 апреля вечером у дочери Даны Борисовой случилась паническая атака. Как рассказала «ВМ» телеведущая, в этот день она была на съемках в Санкт-Петербурге, поэтому Полина сама вызвала скорую. Помимо неконтролируемого приступа страха, у девочки также обнаружили многочисленные порезы на руках и ногах. Эти увечья дочь знаменитости ранее нанесла себе сама.

— Сейчас Полина чувствует себя прекрасно, хохочет, пошла вот с подружками гулять. В тот день я успела поменять билеты и уже где-то в 23 часа приехала в Морозовскую больницу. Там мне сказали, что это подростковый невроз и она не нуждается в госпитализации. Мы поехали домой сразу. Полина все это время не прекращала работать с психологом, сейчас подключили еще одного. Сейчас у 13-летних подростков резать себя — это очень модная тема. Они все смотрят это аниме, там такое подробно описывается. Также новое веяние: они в группах подростковых состоят и все это мусолят, — поделилась Борисова.

По словам звезды, у них с дочерью очень теплые и близкие отношения, но после инцидента Полина несколько дней не хотела с ней говорить. Сейчас у них снова идиллия, заверила «ВМ» собеседница. Телеведущая уже свозила подростка к детскому психиатру и психологу. Врач прописал Полине небольшую дозу лекарств, но принимать их она пока не будет, заключила Борисова. Звездная родительница также подметила, что причиной панических атак и неконтролируемого поведения Полины является ее отец. У девочки сложные отношения с ним.

— Ей нужно было выплеснуть напряжение. У нее с папой никаких отношений сейчас нет. И хоть она хорохорится, что не переживает, на самом деле страшно переживает. Специалисты говорят, что ей крайне необходимо наладить с ним общение. После нового года они с папой виделись дважды, и оба раза он говорил ей гадости. Мы живем весьма рядом, и бывает, что она ходит и ищет его. Отец слышал про случившееся, написал Поле и пообещал кроссовки купить. И пропал после этого. Ничего мы так и не увидели. Поля предложила ему встретиться в кафе, а он слился, — добавила телеведущая.

Мнение психолога

Как утверждает Дана Борисова, специалисты заверили ее, что действия Полины — это не суицидальное поведение. По их мнению, таким способом девочка лишь пытается перенести душевную боль в физическую. Как прокомментировала «ВМ» детский и семейный психолог Наталья Наумова, подобное поведение у подростков всегда связано с аутоагрессией.

— То есть ребенок очень зол на какую-то ситуацию, но не может ответить агрессией в адрес кого-то, соответственно, наносит вред себе. Он не знает, как в безопасном варианте выплеснуть эту агрессию. Часто именно подростки такое делают. Ведь они понимают, что бить других — это чревато последствиями, и поэтому боятся другому нанести увечья. Так что причиняют боль себе и дальше смотрят на реакцию родителей. Они неосознанно понимают, что тем самым привлекают к себе внимание. Осознанно им, конечно, неприятно втягивать в это родителей, — пояснила специалист.

По словам психолога, порезы на теле — всегда «тревожный звоночек» для взрослых. Если они проигнорируют его, то через какое-то время это может вылиться в следующий шаг ребенка: попытку суицида. Чтобы этого не произошло, по мнению эксперта, нужно выстраивать с подростком доверительные отношения и делиться друг с другом своими чувствами и переживаниями.

— Здесь очень важно не осудить ребенка, а поговорить и разделить эти чувства с ним, поискать пути решения проблемы. Всегда нужно не ругать, а узнать причину такого поведения и поддержать, — заключила детский и семейный психолог.

При таких «опасных звоночках» также очень важно комплексно подходить к проблеме и сначала показать ребенка психиатру, порекомендовала Наталья Наумова. После стоит подключить и психолога.

Читайте также: «Так страшно»: Дана Борисова заявила, что бывший муж избил их общую дочь

панические атакидетский психологПопулярная телеведущая
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в