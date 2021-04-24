«Было много крови»: дочь Даны Борисовой изрезала себя

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина изрезала себе руки и ноги бритвенным лезвием. Девочка сделала мелкие порезы по всей длине конечностей. Позже она попала в больницу из-за тяжелого психического состояния.

— Я нашла у Полины в комнате три полотенца в крови. Было много крови. Также в комнате были бинты и пластыри, — рассказала Борисова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Телеведущая проконсультировалась с психологом, которая объяснила ей, что девочка таким образом переносит душевную боль на тело.

Борисова считает, что виноват в таком поведении дочери ее отец, бизнесмен Максим Аксенов, который не хочет общаться с ней и постоянно оскорбляет телеведущую.

Полина попала в больницу из-за панических атак, но врачи быстро выписали ее, порекомендовав лечиться дома.

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