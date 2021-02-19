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Дана Борисова рассказала, кто слил в Сеть ее личное видео
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова рассказала, кто слил в Сеть ее личное видео

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Дана Борисова заявила, что актриса и модель Анна Калашникова, вероятно, слила ее интимные фото и видео из-за обиды. Об этом она сообщила изданию «Собеседник».

Борисова пояснила, что у нее давно испорчены отношения с Калашниковой. Раньше девушки были у одного продюсера, который якобы подсадил их на запрещенные вещества. Телеведущая рассказала, что смогла избавиться от зависимости.

— Сказать, что у нас конфликт, я не могу, но она начала все эти гадости в интервью рассказывать, — пояснила Борисова.

Отношения двух бывших подруг обострились после того, как Борисова опубликовала в социальных сетях насмешливое видео с Калашниковой и ее женихом, которого телеведущая назвала «Иванушкой-дурачком».

— Понятно, что Анна в бешенстве, поэтому откопала это видео, не подумав о том, что мне абсолютно все равно, — добавила телеведущая.

Борисова подчеркнула, что за все свои грехи «уже много раз покаялась».

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