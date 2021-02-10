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Дана Борисова оценила свои шансы встретить любимого мужчину
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова оценила свои шансы встретить любимого мужчину

Олег Сыров

Звезды

Телеведущей Дане Борисовой не с кем отмечать День святого Валентина. В этом она призналась корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Я не отмечаю День святого Валентина уже четыре года, потому что не с кем. Раньше я его праздновала. Буду ли снова праздновать, когда у меня появится мужчина? Наверное, да. Хотя, что появится — маловероятно, — с грустью сказала Борисова.

Телеведущая, по ее словам, «вечно на диетах», поэтому просит не дарить ей сладости.

— Мне дарили кулончики, сережки… Это приятно любой женщине. На День святого Валентина как минимум девушке цветочки надо подарить! Когда-то один молодой человек мне подарил огромные розы в человеческий рост, их было около полусотни. Букет было нереально поднять даже мужчине. Доставку делали три человека, — рассказала теледива.

Потом Борисовой было сложно с этими цветами расстаться, но они быстро засохли. Телеведущей пришлось уговаривать гастарбайтеров, чтобы они вынесли увядший букет.

Борисова добавила, что День всех влюбленных должен быть наполнен романтикой:

— Хорошо бы съездить в Европу!

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подаркиДана БорисоваДень всех влюбленных
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