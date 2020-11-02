«Так страшно»: Дана Борисова заявила, что бывший муж избил их общую дочь

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой Максим Аксенов избил свою дочь. Об этом Борисова рассказала в Instagram-аккаунте.

По словам звезды, инцидент произошел в пятницу, 30 октября, в квартире мужа и его родителей. Ее 13-летняя дочь Полина пришла навестить отца, после чего и завязался конфликт.

— С порога стал оскорблять Полину: «Ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать». А потом набросился, повалил на пол и избил ремнем, — рассказала Борисова.

В этот момент бабушка и дедушка Полины, по словам Борисовой, находились в квартире. Они сидели в другой комнате, чтобы «не мешать ему воспитывать ребенка». Телеведущая заявила о травмах у ребенка: у девочки следы от ремня по всему телу и вывихнут палец.

Борисова поинтересовалась у подписчиков, как можно «наказать такого насильника». Фанаты телеведущей посоветовали снять побои и обратиться в полицию.

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