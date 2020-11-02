Актриса Шмыкова рассказала о домашнем насилии и проблемах с алкоголем

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российская актриса Варвара Шмыкова рассказала о том, что мама ее порола в детстве и ставила коленями на горох. Кроме того, звезда призналась, что у нее были проблемы с алкоголем.

— Строгая очень, да. Тема болезненная не потому, что я побитый ребенок и вспоминаю это с ужасом. У меня есть все шансы, чтобы не бить своего ребенка. Меня мама в детстве ставила коленями на горох. Это было интересно, — со смехом сказала актриса о телесных наказаниях в детстве.

Мать Шмыковой отметила, что порола детей, если они пропускали музыкальную школу или после с родительского собрания.

Актриса сообщила, что ходит к психотерапевту.

— Последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. Мы решили, что пока не надо продолжать веселиться. Я люблю напиться, орать, танцевать, бегать, лежать, — рассказала артистка.

По ее словам, на нее свалилась популярность, а ей важно уделять время близким и себе. При этом она любит веселиться, но ей нужно ставить себя в рамки, а рамки она не любит. Шмыкова отметила, что может вовремя сказать себе «стоп». Актриса заявила, что периоды употребления она старается чередовать с отказом от спиртного.



Видео опубликовано на YouTube.

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