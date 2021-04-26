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Дана Борисова назвала причину тяжелого психического состояния дочери
Фото: Официальный Instagram Даны Борисовой

Дана Борисова назвала причину тяжелого психического состояния дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова считает, что причиной панических атак и тяжелого психического состояния ее 13-летней дочери являются проблемы в отношении с отцом. Такое мнение знаменитость выразила в интервью «Вечерней Москве».

Ранее стало известно, что у дочери Борисовой случилась психологическая атака, и она изрезала себе руки и ноги бритвенным лезвием.

По словам телеведущей, таким образом девочка выплеснула напряжение, которое накопилось из-за отсутствия нормальных отношений с ее отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым.

— И хоть она хорохорится, что не переживает, на самом деле страшно переживает. Специалисты говорят, что ей крайне необходимо наладить с ним общение. После Нового года они с папой виделись дважды, оба раза он говорил ей гадости. Мы живем рядом, бывает, что она ходит и ищет его, — рассказала Борисова.

Она отметила, что отец девочки узнал о случившемся и написал дочери, пообещав купить ей кроссовки. Однако после того как девочка предложила ему встретиться в кафе, Аксенов пропал и перестал выходить на связь.

Ранее Борисова рассказала о самочувствии 13-летней Полины после инцидента.

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дочьДана Борисователеведущая
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