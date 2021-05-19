Названа схема рекордного хищения денег телефонными мошенниками у россиян

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В 2020 году мошенники украли у россиянки рекордную сумму денег. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Он отметил, что жертвой мошенника стала женщина, которая является клиенткой другого банка.

— Это женщина, 54 года. Сумма — 400 миллионов рублей, — сказал специалист.

Сергей Велигодский пояснил, что речь идет о схеме, которая предполагает самостоятельное снятие денег со счета клиентом и перечу их мошенникам.

Эксперт уточнил, что женщина приняла звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что собираются «спасать деньги» клиентки. Женщина согласилась и рассказала, что на счете у нее лежат 14 миллионов рублей. Мошенники предложили перевести их на другой счет якобы для спасения средств.

После этого россиянка сообщила о другом счете, где хранятся еще 380 миллионов рублей. В итоге пострадавшая в течение месяца снимала деньги и переводила злоумышленникам, сообщает РБК.

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