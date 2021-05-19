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Эксперт предупредил россиян о возможном подвохе в банкоматах
Фото: АГН«Москва»

Эксперт предупредил россиян о возможном подвохе в банкоматах

Юлия Курганова

Общество

Мошенники часто используют распространенные схемы, которые связаны с установкой дополнительного оборудования, например, специальных накладок и считывателей на картоприемниках. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он отметил, что подобные подвохи легко выявить.

— Почти каждый человек машинально проверяет банкомат на наличие «внештатных» устройств и старается пользоваться надежными банкоматами в специальных зонах в ТЦ или в круглосуточных зонах офисов банков. Большинство граждан обходит стороной старые банкоматы, которые стоят в каком-нибудь закутке небольшого круглосуточного магазина, — сказал эксперт.

Ферапонтов сообщил, что преступники могут взломать банкомат, это позволяет им снимать деньги с карты клиента якобы с его согласия. Например, они вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту, и средства списываются уже с нее, сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, все эти способы технически трудно реализовать, также банки продумали множество механизмов защиты от них. Поэтому мошенники часто используют СМС-рассылки и фишинг, направленный на «вытягивание» из людей данных банковских карт. В этом случае техническая защита не работает, поможет только собственная осторожность и финансовая грамотность, заключил Ферапонтов.

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