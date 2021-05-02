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Эксперт объяснил, почему опасно перезванивать на неизвестные номера
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему опасно перезванивать на неизвестные номера

Марина Найденкова

Общество

Перезванивать после пропущенного звонка на неизвестный номер не стоит, так как есть риск быть обманутым телефонными мошенниками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по информационной безопасности Георгий Мазохин.

По его словам, стоит избавиться от рефлекса всегда отвечать на звонок, номер которого неизвестен. Нужно сначала подумать, ждете ли вы звонка от кого-то, чей номер в телефонной книжке не записан.

— Если же отвечаете — внимательно послушайте, что вам говорят. Никогда не говорите на незнакомый номер фразы вроде «да, согласен», чтобы мошенники не смогли записать голос и использовать его потом в своих целях, — говорит эксперт.

Мазохин добавляет, что сбрасывать неизвестный звонок, а потом перезванивать — довольно рискованный вариант. В таком случае есть риск совершить платный звонок на номер, который зарегистрирован в другой стране. Кроме того, некоторые номера подделываются: кажется, что звонил банк, ведь его номер отображается, а по факту — номер подменен.

— Прикинуться тем же банком, просто подставив его номер, можно. Дорого это, но делают. Звоните лучше сами, набрав номер своего банка повторно и самостоятельно, — добавил эксперт.

Он также напомнил, что нередко мошенники звонят и сбрасывают сами звонок через пару гудков еще до того, как гражданин успевает ответить. Это как раз и рассчитано на то, что абонент сам перезвонит.

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