Мошенники ввели новую схему обмана россиян

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Мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защитить карты пользователей от отключения в России международной системы SWIFT.

Ранее Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было предложено отключить Россию от этой системы.

После этого в стране активизировались злоумышленники, которые начали звонить с предложением «защитить» карты клиентов. Они заявляют, что карта будет активной после отключения SWIFT, если сообщить им ее номер и секретный код.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, сообщения о подобных звонках появились в соцсетях уже через пару часов после появления новостей о проекте резолюции Европарламента.

— Восемь из десяти граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги, — цитирует эксперта РИА Новости.

Евгения Лазарева уточнила, что обычно такие легенды живут недолго. Звонки прекращаются уже через две недели после громких опровержений в СМИ, добавила она.

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