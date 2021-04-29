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Таксист похитил у мужчины более 25 тысяч рублей, пообещав помочь с возвратом прав
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Таксист похитил у мужчины более 25 тысяч рублей, пообещав помочь с возвратом прав

Илья Ашуров

Происшествия

В столице мужчина хотел быстрее вернуть водительские права и был обманут мошенником. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД.

47-летний приезжий мужчина лишился водительских прав. В попытке вернуть их он ездил в суд, желая узнать, сколько времени продлится установленное ограничение. Так, выйдя из здания суда, мужчина вызвал такси. В дороге он разговорился с водителем и рассказал ему свою историю. Последний предложил свои «услуги», заявив, что поможет вернуть права в максимально короткий срок. Мужчина поверил таксисту, перевел ему более 25 тысяч рублей и ушел домой. После получения денег водитель такси перестал выходить на связь.

Поняв, что произошло, мужчина обратился в полицию. Вскоре силовики задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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