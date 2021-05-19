Таксист, у которого за рулем случился инсульт, спровоцировал аварию на северо-западе Москвы

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 36 Карта всех событий

В столичном районе Щукино у водителя автомобиля такси случился инсульт прямо во время движения. В результате он не справился с управлением и спровоцировал аварию. Об этом в среду, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова, вблизи дома 36. По словам собеседника издания, участниками ДТП стали еще три легковых автомобиля.

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— По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Он госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось о дорожной аварии на Волгоградском проспекте, несовершеннолетний виновник которой купил машину в интернете.

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