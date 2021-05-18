Автобус врезался в столб на востоке Москвы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сокольнический Вал, 24к1 Карта всех событий

Автобус ЛИАЗ врезался в столб на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС во вторник, 18 мая.

— Да, действительно, был такой вызов (спасателей в связи с ДТП на улице Сокольнический вал, 24 — прим. «ВМ»). В результате происшествия никто не пострадал, разлива топлива нет, — отметили в ведомстве.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Ранее сообщалось, что тело новорожденной девочки обнаружили в Пензенской области.

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