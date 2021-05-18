Солдат скончался от наезда грузовика в воинской части в Московской области

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Военнослужащий попал под грузовик «Урал» в воинской части в Подмосковье и скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 18 мая.

— 17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт, — уточнили в ведомстве.

Солдата оперативно доставили в больницу, но он все равно скончался, приводит сообщение ЗВО РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта 500 граммов наркотиков в Люберцах.

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