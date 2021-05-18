Мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта 500 грамм наркотиков в Люберцах

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Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинение против жителя Татарстана, который пытался продать крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области во вторник, 18 мая.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастниками пытался продать партию синтетических наркотиков массой около 500 грамм. Мужчину задержали в феврале этого года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Его рассмотрит Люберецкий городской суд, отмечается на сайте прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который продавал юбилейные медали ВОВ в центре Москвы.

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