Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция задержала мужчину, который продавал юбилейные медали ВОВ в центре Москвы
Фото: МВД

Полиция задержала мужчину, который продавал юбилейные медали ВОВ в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала мужчину, который подозревается в незаконной продаже государственных наград СССР. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

29-летний житель Подмосковья пытался продать госнаграды на Арбате. Вскоре он был задержан. В ходе обысков у него обнаружили юбилейные медали СССР, среди которых были «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и другие.

По словам задержанного, награды он обнаружил на чердаке своего дома. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Читайте также: Восемнадцатилетнюю девушку до смерти избили в подъезде в Подмосковье

задержаниеГосударственные наградыСССР
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте