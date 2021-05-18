Полиция задержала мужчину, который продавал юбилейные медали ВОВ в центре Москвы

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Полиция задержала мужчину, который подозревается в незаконной продаже государственных наград СССР. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

29-летний житель Подмосковья пытался продать госнаграды на Арбате. Вскоре он был задержан. В ходе обысков у него обнаружили юбилейные медали СССР, среди которых были «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и другие.

По словам задержанного, награды он обнаружил на чердаке своего дома. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

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