Пенсионерку насильно удерживали в пансионате в Московской области

Фото: СК РФ

Пенсионерку незаконно удерживали в пансионате в подмосковном Видном. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 мая.

По данным следствия, при проверке частного пансионата, который оказывал услуги по уходу за пожилыми людьми, в одной из его комнат обнаружили женщину. Она была привязана колготками к кровати.

СК допрашивает сотрудников учреждения и устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина чуть не убил собутыльника в ходе пьяной драки в Москве.

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