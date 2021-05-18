Мужчина чуть не убил собутыльника в ходе пьяной драки в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Ранее судимый мужчина, чуть не убил своего оппонента в ходе пьяной драки. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД.

Инцидент произошел на Мясницкой улице. По данным ведомства, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент у них завязался спор, который быстро перерос в драку. Один из злоумышленников вышел из себя и схватился за нож. Он нанес своему оппоненту несколько ударов острым предметов в область груди и живота. Пострадавшего госпитализировали.

Вскоре, нападавшего задержали в Большом Козловском переулке. Им оказался 35-летний, ранее судимый мужчина.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступника заключили под стражу.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае, произошедшем в Новой Москве. Мужчина выжил после нападения с ножом.

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