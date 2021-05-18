Тело новорожденной девочки обнаружили в Пензенской области

Фото: СК РФ

Тело новорожденной девочки в пакете обнаружили в Пензенской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России во вторник, 18 мая.

Девочку обнаружили на берегу водоема рядом с селом Старая Каменка. Следователи не нашли телесных повреждений в ходе осмотра тела ребенка. Следком возбудил уголовное дело. Силовикам предстоит установить личность матери и обстоятельства смерти девочки, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта 500 граммов наркотиков в Люберцах.

Читайте также: Пенсионерку насильно удерживали в пансионате в Московской области