Несовершеннолетний виновник ДТП на Волгоградском проспекте купил машину в интернете

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

Несовершеннолетний виновник ДТП на Волгоградском проспекте в Москве купил автомобиль в интернете. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая, рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Среди пострадавших были двое несовершеннолетних.

Позднее стало известно, что виновником аварии оказался 17-летний житель Московской области. По предварительным данным, водитель был трезв и попал в ДТП из-за отказавших тормозов. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

В ведомстве уточнили, что юноша купил машину в интернете у мужчины, который не потребовал у него при продаже документы.

— В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы.

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