Движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы
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На востоке столицы восстановили движение после возгорания машины на проезжей части. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
— На Большой Семеновской улице восстановили движение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что легковой автомобиль загорелся рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. Движение в сторону центра по указанной улице было ограничено.
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