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Движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
большая семеновскаяКарта всех событий

На востоке столицы восстановили движение после возгорания машины на проезжей части. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— На Большой Семеновской улице восстановили движение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что легковой автомобиль загорелся рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. Движение в сторону центра по указанной улице было ограничено.

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