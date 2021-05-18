Движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

большая семеновская Карта всех событий

На востоке столицы восстановили движение после возгорания машины на проезжей части. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— На Большой Семеновской улице восстановили движение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что легковой автомобиль загорелся рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. Движение в сторону центра по указанной улице было ограничено.

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