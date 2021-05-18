Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте
Фото: Moscow-Live

Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Волгоградском проспекте. Кадры задержания были опубликованы в Сети во вторник, 18 мая.

Задержанным оказался 17-летний студент МФЮА. По предварительным данным, он угнал машину у своего отца. При этом водительского удостоверения у молодого человека нет. Юношу везут в отделение полиции, сообщает Telegram-канал «112».

Видео: Telegram/112

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четыре человека. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

Читайте также: Москвич выпил с незнакомцами и лишился более 200 тысяч рублей

Волгоградский проспектнаезд на пешеходаДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте