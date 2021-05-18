Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте

Фото: Moscow-Live

32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Волгоградском проспекте. Кадры задержания были опубликованы в Сети во вторник, 18 мая.

Задержанным оказался 17-летний студент МФЮА. По предварительным данным, он угнал машину у своего отца. При этом водительского удостоверения у молодого человека нет. Юношу везут в отделение полиции, сообщает Telegram-канал «112».

Видео: Telegram/112

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четыре человека. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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