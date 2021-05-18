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Уголовные дела возбудили после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте
Фото: СК РФ

Уголовные дела возбудили после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая, рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Среди пострадавших были двое несовершеннолетних.

Позднее стало известно, что виновником аварии оказался 17-летний житель Московской области. По предварительным данным, водитель был трезв и попал в ДТП из-за отказавших тормозов.

В ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадали пять человек, которых госпитализировали в больницы. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что движение восстановили после возгорания автомобиля на востоке Москвы.

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