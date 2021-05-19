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Два летчика погибли при крушении самолета в Белоруссии
Фото: Youtube / РБК

Два летчика погибли при крушении самолета в Белоруссии

Виктория Родимкина

Происшествия

При крушении самолета в Белоруссии погибли два летчика. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики в среду, 19 мая, в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что под Барановичами разбился военно-учебный самолет.

По данным пресс-службы, крушение потерпел самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность, после которой стремился увести самолет от населенных пунктов.

— Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли, — говорится в сообщении.

Других разрушений и погибших нет. Последствия катастрофы ликвидировали сотрудники МЧС, добавили в ведомстве.

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Белоруссиясамолет разбилсяэкипаж
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