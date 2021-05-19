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Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии

Виктория Родимкина

Происшествия

В Белоруссии потерпел крушение военный самолет, пилот находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает БелТА в среду, 19 мая.

Уточняется, катастрофа произошла в Барановичах, пилот успел катапультироваться перед крушением.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Также к месту падения самолета приезжали пожарные. По данным агентства, военно-учебный самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили.

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