Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Белоруссии потерпел крушение военный самолет, пилот находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает БелТА в среду, 19 мая.

Уточняется, катастрофа произошла в Барановичах, пилот успел катапультироваться перед крушением.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Также к месту падения самолета приезжали пожарные. По данным агентства, военно-учебный самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили.

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