Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии
В Белоруссии потерпел крушение военный самолет, пилот находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает БелТА в среду, 19 мая.
Уточняется, катастрофа произошла в Барановичах, пилот успел катапультироваться перед крушением.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Также к месту падения самолета приезжали пожарные. По данным агентства, военно-учебный самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили.
Читайте также: Женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Подмосковье