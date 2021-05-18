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Женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Женщина пострадала из-за упавшего на нее дерева в подмосковной Истре. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Дерево упало на женщину во вторник, 18 мая, из-за сильного ветра. Специалисты госпитализировали пострадавшую в районную больницу.

По словам собеседника агентства, из-за сильного ветра в Балашихе упали еще два дерева, две машины были повреждены.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья переехал его собственный автомобиль.

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